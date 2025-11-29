Les raisons du départ de Sergio Ramos du Mexique

Alors que certains pensaient qu’il poursuivrait l’aventure avec les Rayados de Monterrey, Sergio Ramos semble désormais se diriger vers un départ du football mexicain. Selon les informations d’El Chiringuito, l’Espagnol privilégierait un retour en Europe, idéalement en Espagne, si une proposition intéressante se présentait. Plusieurs raisons motivent cette orientation : d’un côté, la volonté de retrouver un cadre de vie familial plus proche de celui qu’il avait chez lui ; de l’autre, l’ambition de se remettre dans le rythme du football européen afin de redevenir éligible pour la sélection espagnole en vue du Mondial.

L’ancien capitaine de la Roja estime qu’en évoluant dans un championnat plus compétitif, il pourrait convaincre Luis de la Fuente d’envisager une convocation, à l’image d’Aymeric Laporte, revenu d’Arabie au sein de l’Athletic dans l’optique de rester visible aux yeux du sélectionneur. Malgré son âge avancé (il fêtera bientôt ses 40 ans), Ramos a laissé une empreinte notable à Monterrey, avec sept buts en 30 matches toutes compétitions confondues, dont un durant le Mondial des Clubs. Son influence médiatique et commerciale a également été significative.