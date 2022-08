Manchester United veut recruter l'un de ses bourreaux

Manchester United est intéressé par la signature du milieu défensif de Brighton, Moises Caicedo. Après l'échec du dossier Rabiot, le club anglais n’ayant pas voulu répondre favorablement aux exigences salariales du joueur, les Red Devils envisagent d’autres options au milieu de terrain et l'international équatorien est dans leur ligne de mire. D'autant plus que le joueur de 20 ans avait impressionné lors de la victoire 2-1 de Brighton à Old Trafford, dès le premier match de Premier League de la saison actuelle.

En effet, il avait marché sur le milieu de Manchester United ce jour là. Tout comme lors de l'avant-dernier match entre les deux équipes la saison dernière (4-0 pour Brighton). On pourrait croire que l'Equatorien aime martyriser ces adversaires directes surtout quand ils sont vêtus de rouge. C'est d'ailleurs sûrement les excellentes performances de Moises Caicedo contre leur équipe qui ont motivé l'état major mancunien à se renseigner sur lui.