OL : l'annonce forte de Peter Bosz

À la guerre avec Peter ! Après quatre défaites de suite en Ligue 1 (Lorient, Monaco, Paris et Lens), le technicien néerlandais était plus que jamais menacé. Il l'a avoué d'ailleurs mercredi en conférence de presse. «Bien sûr, quand tu perds quatre fois c'est logique d'être menacé. C'est clair. Aucun problème là-dessus.» Mais Peter Bosz a pu compter sur le soutien de tout son club. Jean-Michel Aulas en tête. Cette semaine, le président de l'OL est monté au créneau pour le défendre. Même chose pour Anthony Lopes. Cadre du vestiaire, le portier rhodanien a envoyé un message fort au coach hollandais.

Les supporters n'en peuvent plus

«Quand il y a une équipe en difficulté, c'est toujours le coach que l'on pointe du doigt. Dans notre esprit et le mien, on ne lâchera personne». Après la parole, des actes étaient attendus. Car outre Peter Bosz, c'est tout l'OL qui a été pointé du doigt ces derniers jours. Les dirigeants, notamment Vincent Ponsot (directeur du football) et Bruno Cheyrou (responsable de la cellule de recrutement), mais aussi les joueurs, on pense notamment à Rayan Cherki qui a été repris de volée par Sidney Govou dans L'Equipe, ont pris cher.

C'est dans ce climat tendu donc que Lyon a accueilli le TFC vendredi soir au Groupama Stadium. Une enceinte où les supporters, mécontents et remontés, avaient des messages à faire passer en tribunes. Sur le terrain, l'OL a toutefois tenté de montrer un meilleur visage et plus d'envie. Les Gones avaient d'ailleurs rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de Tetê (1-0, 2e) sans pour autant tuer le match. En deuxième mi-temps, l'OL, trop maladroit, a encore craqué. Résultat 1-1. Hués par les supporters, les joueurs et Peter Bosz étaient très déçus.

Des choix qui questionnent

Questionné par Prime Vidéo, le Néerlandais, un poil tendu, a confié : «on est très déçus de ne pas gagner. On marque vite, on pense qu'on va jouer, mais non. La première période n'est pas du tout de notre niveau. En deuxième, c'est mieux, sans être super. On a mieux joué, mieux pressé, mais on prend un but con. J'essaye de dire ce que je veux. La première mi-temps était pas du tout de notre niveau. Aujourd'hui le résultat était important mais avec le respect que j'ai pour Toulouse, un nul à domicile ce n'est pas bien.»

Il a ajouté ensuite : «c'est toujours difficile de rentrer dans la tête des joueurs. Mais on sait que quand tu perds 4 fois avec l'OL, ça touche la confiance (...) Moussa Dembelé était touché, il ne s'est pas entraîné pendant un moment avec le groupe cette semaine. Je ne voulais pas l'avoir blessé. Pareil avec Tolisso. Je ne voulais pas prendre de risque. Bien sûr que je pense à annuler le changement après l’égalisation, mais je ne veux pas prendre de risques. » Un choix qui n'a pas été compris par Alexandre Lacazette. Le capitaine aurait souhaité continuer à évoluer avec Moussa Dembélé pour essayer d'arracher la victoire.

Peter Bosz évoque son avenir

Il a d'ailleurs chargé son coach après le match (voir vidéo). « Est-ce que la philosophie du coach passe ? Personnellement, c'est clair, je sais ce qu'il veut. Je ne peux pas parler au nom de chaque joueur. En tout cas, quand on voit le match ce soir, je ne pense pas que tout soit clair pour tout le monde, c'est ça qui est dommage. Si je veux qu'il reste coach de l'OL ? Moi, je veux gagner des matchs, après, c'est au board de décider. Je suis là pour jouer, je me donne à fond pour les couleurs et pour le club, je veux juste gagner des matchs. » De son côté, Bosz a aussi évoqué son avenir, lui qui est plus menacé que jamais avec 1 points pris en 5 matches.

«Rester entraineur de l'OL ? Je n'ai rien à vous dire. Je suis toujours en contact avec le président. La situation où on est, chaque match est un combat. C'était ce soir et on a pas réussi. Ce sera la même la semaine prochaine, et celle d'après», a-t-il expliqué à Prime Vidéo. Puis il a de nouveau évoqué son cas personnel en conférence de presse. «Il n’y a pas de fracture entre mes joueurs et moi. Il y a des motifs d’espoir, si je n’y crois plus, c’est moi qui dirait au Président que je pars. Cela fait plus d’un an que je travaille avec la plupart des joueurs et ils ont déjà montré qu’ils pouvaient mieux faire. L’espoir est toujours là». Difficile toutefois d'imaginer Peter Bosz rester sur le banc lyonnais après de tels résultats.