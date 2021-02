Borussia Dortmund : le prix de départ des enchères pour Erling Haaland est connu

La suite après cette publicité

C'est le nouveau phénomène de la planète foot, et, à 20 ans seulement, déjà l'attaquant le plus convoité. C'est simple, aux dernières nouvelles, pratiquement tous les clubs d'un standing un peu supérieur au Borussia Dortmund sont venus aux nouvelles pour Erling Haaland. De Manchester City à Chelsea en passant par les deux ogres ibériques Real Madrid et Barça, tous rêvent d'enrôler l'attaquant norvégien.

« Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé". C'est comme dire : "y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton ?" », lançait son agent Mino Raiola plus tôt dans la semaine.

Le Borussia Dortmund n'est pas en position de force

Même s'il sera cher, forcément, tout porte à croire que contrairement à d'autres joueurs comme Kylian Mbappé ou Jadon Sancho par exemple, le géant du BVB n'aura pas un prix de vente faramineux. Avec cette clause à 75 millions d'euros qui s'activera en 2022, le club allemand sait qu'il ne pourra pas se montrer trop exigeant cet été sous peine de le voir partir dans un an pour un montant finalement bien au-dessous de sa valeur réelle. Comme l'affirment divers médias britanniques, un prix de départ minimum a été fixé pour cet été : 115 millions d'euros.

Un montant dévoilé par le Daily Mail et le Mirror ce dimanche notamment, et comme l'expliquent ces deux publications, Pep Guardiola est tellement fan du joueur qu'il est prêt à passer outre sa mauvaise relation avec Mino Raiola pour faire venir le Norvégien. Le Borussia Dortmund ne fermera clairement pas la porte à un départ de son joueur cet été, d'autant plus que certains médias évoquaient une situation financière difficile du côté de la Ruhr, et la course pour s'offrir ses services va être acharnée...