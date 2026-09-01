Corée du Sud : Robert Moreno nommé sélectionneur intérimaire

La Corée du Sud tient son nouveau sélectionneur… jusqu’au 27 novembre. Après le départ de Hong-myung-bo, la fédération sud-coréenne (KFA) vient d’annoncer la nomination temporaire de l’Espagnol Robert Moreno. Ce dernier dirigera les matches amicaux contre l’Équateur (24 septembre), l’Uruguay (28 septembre), le Venezuela (2 octobre), l’Ouzbékistan (6 octobre), et les deux matches à organiser au mois de novembre.

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[#NOTICE] 🇰🇷대한민국 축구국가대표팀 임시 감독에 #로베르토모레노 감독 선임



KFA는 공개채용을 통해 9월부터 11월까지 A매치 윈도우 기간 동안 대표팀을 이끌 임시 감독으로 로베르토 모레노 감독을 선임했습니다.#대한민국 #축구국가대표팀 #임시감독 pic.twitter.com/YC7aaAu0Bt — theKFA (@theKFA) September 1, 2026

« Sélection nationale de football de la Corée du Sud : nomination de Roberto Moreno comme entraîneur intérimaire. La KFA a nommé l’entraîneur Roberto Moreno comme entraîneur intérimaire pour diriger l’équipe nationale pendant la période des fenêtres des matchs de septembre à novembre, à travers un processus de recrutement public », annonce la fédération sud-coréenne. A noter que Moreno sera prolongé pour la Coupe d’Asie (7 janvier-5 février 2027) en cas de bons résultats.