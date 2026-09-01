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Corée du Sud : Robert Moreno nommé sélectionneur intérimaire

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Robert Moreno va déjà partir de Monaco @Maxppp

La Corée du Sud tient son nouveau sélectionneur… jusqu’au 27 novembre. Après le départ de Hong-myung-bo, la fédération sud-coréenne (KFA) vient d’annoncer la nomination temporaire de l’Espagnol Robert Moreno. Ce dernier dirigera les matches amicaux contre l’Équateur (24 septembre), l’Uruguay (28 septembre), le Venezuela (2 octobre), l’Ouzbékistan (6 octobre), et les deux matches à organiser au mois de novembre.

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« Sélection nationale de football de la Corée du Sud : nomination de Roberto Moreno comme entraîneur intérimaire. La KFA a nommé l’entraîneur Roberto Moreno comme entraîneur intérimaire pour diriger l’équipe nationale pendant la période des fenêtres des matchs de septembre à novembre, à travers un processus de recrutement public », annonce la fédération sud-coréenne. A noter que Moreno sera prolongé pour la Coupe d’Asie (7 janvier-5 février 2027) en cas de bons résultats.

Pub. le - MAJ le
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