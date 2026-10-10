Le Bayern se positionne à son tour sur Jules Koundé

Le Bayern Munich s’intéresse à Jules Koundé. Selon les dernières informations de Bild, le club bavarois aurait, en effet, ciblé le défenseur français du FC Barcelone, dont la polyvalence et la régularité continuent d’attirer les plus grandes écuries européennes. Un intérêt qui confirme la cote élevée de l’international tricolore sur le marché des transferts, même si un éventuel départ de Catalogne reste à confirmer.

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Le Bayern devra toutefois faire face à une concurrence particulièrement relevée. Pour rappel, Koundé est déjà suivi par de nombreux cadors de Premier League, séduits par son profil et sa capacité à évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté droit de la défense. Le Barça pourrait donc se retrouver au centre d’un dossier très disputé, alors que plusieurs poids lourds européens seraient susceptibles de se positionner pour tenter de recruter le Français.