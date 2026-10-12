Ballon d’Or : Jean-Pierre Papin détruit le comportement de Kylian Mbappé

Le 26 octobre prochain, le nom du Ballon d’Or sera enfin révélé après des semaines de discussion. Ancien lauréat en 1991, Jean-Pierre Papin n’a pas mâché ses mots à l’égard de la stratégie de communication de Kylian Mbappé concernant la prestigieuse récompense individuelle. Tout en reconnaissant les qualités phénoménales de l’attaquant tricolore, le Ballon d’Or français a ouvertement exprimé sa préférence pour l’Anglais Harry Kane, déplorant une attitude jugée trop égocentrique de la part du capitaine des Bleus au micro de France TV.

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#LiveClub | 🗣️ "Kylian Mbappé, à un moment c’est moi, moi, moi et moi…" 💥 Jean-Pierre Papin agacé par la communication du capitaine des Bleus autour du Ballon d’Or. Le LiveClub Ligue 1 en direct : https://t.co/n3e9Mix5Dk https://t.co/pqTmyXMPGw — francetvsport (@francetvsport) October 12, 2026

L’ancien buteur marseillais a particulièrement pointé du doigt la posture médiatique de Mbappé, estimant qu’elle desservait ses propres ambitions et ne respectait pas les critères d’attribution du trophée : «Kylian, j’aime beaucoup. Kylian, pareil, c’est un homme de record. Par contre, à un moment, c’est moi, moi, moi et moi, quoi. Le Ballon d’Or, c’est les autres qui décident ! Dans sa com’, à un moment, c’était : il y a personne d’autre que moi [qui] mérite le Ballon d’Or. C’était un too much pour moi. Too much. (…) Aujourd’hui, quand tu regardes comment est attribué le Ballon d’Or, il y a tout un tas de critères. Et ce critère-là, par rapport à Kylian, il va pas. Le reste, tout va bien, mais celui-là, il va pas.» Voilà qui est dit.