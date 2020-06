Les cadors italiens s'arrachent Malang Sarr

En ce moment, ce qui fait beaucoup parler, ce sont les joueurs qui quittent leur club formateur avant même la signature de leur premier contrat professionnel. C'est le cas d'Isaac Lihadji à Marseille, mais Paris connaît aussi des complications avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Pour autant, un autre phénomène, parfois un peu plus rare, fait aussi débat. Il concerne les joueurs formés dans un club et qui partent libres de tout contrat, sans rapporter quelques deniers.

On a eu le cas d'André Ayew à Marseille et cet été, c'est Nice, potentiellement qualifié pour la Ligue Europa avec sa cinquième position en Ligue 1, qui va faire les frais de cela. En effet, le défenseur de 21 ans (1,80m, 70 kg) va quitter le club qu'il a rejoint tout jeune pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Sarr, formé défenseur central, avec une prédilection pour le côté gauche, a aussi évolué de nombreuses fois en tant que latéral gauche des Aiglons. Révélé sous Lucien Favre et protégé de Patrick Vieira, il va s'en aller.

La Lazio a des arguments

Son contrat arrivant à échéance, les pistes sont nombreuses. En Allemagne il fait des ravages puisque le Borussia Mönchengladbach et le RB Leipzig s'étaient montrés intéressés, le premier cité passant notamment la seconde dans le cours de l'année. Toujours en Bundesliga, Wolfsbourg, actuel sixième du championnat, serait aussi à l'affût. Mais c'est surtout en Italie que les grands clubs le scrutent avec une attention assez particulière.

En effet, selon les informations de Sky Italia, trois clubs et non des moindres l'observent pour passer à l'action. Le premier est déjà connu puisqu'il s'agit du Napoli. L'AC Milan, qui n'accrochera probablement pas l'Europe cette saison, aime beaucoup son profil aussi. Enfin, la Lazio Rome, qui a reçu une offre faramineuse pour Ciro Immobile, et qui joue le titre en Serie A, pourrait aussi passer à l'action rapidement. Le jeune Malang Sarr (21 ans) a le choix.