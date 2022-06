Barça : la réponse de Frenkie de Jong aux rumeurs

Annoncé avec insistance du côté de Manchester United, où officie désormais son ancien coach à l'Ajax Erik ten Hag, le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong (25 ans) a répondu aux rumeurs sans se cacher à l'issue du succès des Pays-Bas face au Pays de Galles (3-2, Ligue des Nations).

«C'est toujours flatteur quand de grands clubs s'intéressent à toi, mais je suis déjà dans le plus grand club du monde», a tout simplement lancé le milieu de terrain international oranje, relayé par Sport et Mundo Deportivo. Et dire que, selon certains échos de la presse espagnole, c'est le Barça qui le pousserait vers la sortie...