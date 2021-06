OM, Sporting : Christian Joel veut partir

La suite après cette publicité

Début juin, la presse espagnole dévoilait une petite bombe : l'OM était proche d'enrôler Christian Joel, portier franco-cubain du Sporting de Gijon en deuxième division espagnole. Depuis, la situation n'a pas vraiment évolué, du moins d'un point de vue marseillais, mais El Desmarque dévoile de nouvelles informations.

Le média indique que l'option qui permettrait au club de le prolonger de façon unilatérale pour trois ans n'a pas encore été levée, alors que lui souhaite bel et bien partir et découvrir un nouveau challenge. En plus de l'OM et de l'Atlético de Madrid, prétendants déjà connus, le RB Leipzig suit aussi de très près le portier de 21 ans.