Matchs Amicaux

Algérie : la liste avec le retour d’Ismaël Bennacer et 2 surprises

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Ismaël Bennacer avec l'Algérie @Maxppp

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus retenus pour le rassemblement du mois de novembre. Comme lui, le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie, Vladimir Petkovic, a révélé les noms des 27 Fennecs auxquels il a fait appel ce mois-ci pour affronter le Zimbabwe (13 novembre, amical) et l’Arabie saoudite (18 novembre, amical).

Équipe d'Algérie de football
قائمة المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا للمبارتين الوديتين أمام زيمبابوي والسعودية

#LesVerts⭐️⭐️ | #123vivalAlgérie🇩🇿
Après son baptême du feu en octobre, Luca Zidane est de nouveau convoqué. Le leader Riyad Mahrez est également de la partie, tout comme les surprises Yassine Titraoui et Elias Benkara. Ismaël Bennacer et Houssem Aouar, eux, sont de retour. Concernant l’ancien joueur de l’OM, Petkovic a confié : «Bennacer je veux le voir travailler et pouvoir le juger pour l’emmener avec moi. Il n’est pas encore prêt à 100% mais il a fait de bons matches avec le Dinamo Zagreb.» À noter l’absence d’Amine Gouiri, récemment opéré à l’épaule et qui manquera la CAN 2025. Youcef Belaïli, lui, n’a pas été appelé par le Suisse de 62 ans, tout comme Yassine Benzia.

