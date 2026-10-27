PSG : l’heure de Mika Godts est enfin arrivé !

Avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, tous les regards se tournent naturellement vers Désiré Doué, attendu pour prendre davantage de responsabilités dans l’attaque parisienne. Mais un autre joueur avait également une belle carte à jouer : Mika Godts. Recruté cet été pour remplacer, sur le papier, Bradley Barcola, l’ailier belge peinait jusqu’ici à convaincre. Ses entrées en jeu avaient souvent laissé un goût d’inachevé, au point que l’éventualité d’un renfort offensif était déjà évoquée pour pallier l’absence de Kvaratskhelia. Comme si l’on doutait encore de la capacité de sa recrue à répondre aux attentes. Face à l’Olympique Lyonnais ce lundi soir, Godts avait donc une occasion idéale de faire taire les premières critiques.

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Encore remplaçant au coup d’envoi, l’ancien joueur de l’Ajax a été lancé alors que le PSG se heurtait à un bloc lyonnais particulièrement compact. Ses premières minutes ont pourtant longtemps ressemblé à ses précédentes apparitions. Disponible, multipliant les appels dans la profondeur, le Belge était rarement servi par ses partenaires. Mais il n’a jamais baissé les bras, affichant une implication constante, y compris dans les tâches défensives. Il s’est notamment illustré avec un magnifique sauvetage sur sa ligne pour empêcher l’OL de marquer. Reste que c’est offensivement que Godts était attendu. Et cette fois, il a répondu présent. D’abord passeur décisif pour Senny Mayulu sur l’ouverture du score parisienne, il a ensuite inscrit son premier but sous les couleurs du PSG d’une frappe limpide du pied droit qui n’a laissé aucune chance à Dominik Greif.

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Une réussite enfin devant le but

Une prestation libératrice pour l’ailier belge, qui n’a pas caché sa satisfaction en zone mixte après la rencontre. « C’est bien d’avoir marqué et aidé l’équipe. Je voulais juste aider l’équipe. Si j’attendais ce but ? Même avant ça, je suis calme. J’essaye de travailler tous les jours. Et quand le coach a besoin de moi, je suis là pour aider l’équipe. Je suis content, quand tu es attaquant, tu veux marquer et aider avec les buts », a-t-il expliqué. Heureux d’avoir enfin débloqué son compteur dans son nouveau club, Godts a également tenu à souligner l’importance de son entourage dans son adaptation. « C’est bien de marquer ici, je suis content. Je suis bien dans l’équipe, ils m’aident sur et en dehors des terrains. Quand j’ai marqué, j’ai pensé à ma famille, ma femme, ils sont importants pour moi et c’est grâce à eux que je peux travailler dur. »

De son côté, Senny Mayulu n’a pas manqué de saluer la performance de son coéquipier, avec lequel il a parfaitement combiné sur l’ouverture du score. « Je suis content pour lui, on a une bonne connexion. Mais c’est avec tout le monde, on est une famille. Donc je suis content que Godts m’ait fait la passe et qu’il ait marqué, ça va lui faire du bien », a confié le jeune milieu parisien en zone mixte. Une soirée qui pourrait marquer un tournant dans l’aventure parisienne de Mika Godts. Jusqu’ici en difficulté pour trouver sa place dans la rotation offensive, le Belge a enfin montré ce qu’il pouvait apporter au collectif de Luis Enrique. Alors que le PSG doit composer avec plusieurs absences majeures en attaque, cette prestation arrive au meilleur moment. À lui désormais de confirmer pour prouver qu’il peut devenir une véritable solution offensive pour les prochaines semaines.