Real Madrid : le geste osé de Kylian Mbappé envers Vinicius Jr à l’entraînement

Voilà une scène qui a rapidement étonné la presse madrilène. Lors d’une séance d’entraînement du Real Madrid ce lundi, les joueurs madrilènes étaient rassemblés au milieu du terrain pour participer à un toro. Un exercice au cours duquel Kylian Mbappé a décoché un long ballon sur Vinicius Jr… directement entre les jambes du Brésilien.

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La vidéo, partagée par El Chiringuito TV, montre le ballon filer à toute vitesse sur Vinícius Júnior, tandis que les coéquipiers observaient la scène avec stupeur. La réaction de Trent Alexander-Arnold, Eder Militao et Aurélien Tchouaméni semblait montrer qu’ils avaient mal pour leur coéquipier.