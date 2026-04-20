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Real Madrid : le geste osé de Kylian Mbappé envers Vinicius Jr à l’entraînement

Par Samuel Zemour
1 min.
Vinicius Jr et Kylian Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp

Voilà une scène qui a rapidement étonné la presse madrilène. Lors d’une séance d’entraînement du Real Madrid ce lundi, les joueurs madrilènes étaient rassemblés au milieu du terrain pour participer à un toro. Un exercice au cours duquel Kylian Mbappé a décoché un long ballon sur Vinicius Jr… directement entre les jambes du Brésilien.

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El Chiringuito TV
😅 PELOTAZO de MBAPPÉ a VINICIUS.

👀 Ojo a la reacción de Trent y Tchouaméni.

📹 @marcosdlarocha
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La vidéo, partagée par El Chiringuito TV, montre le ballon filer à toute vitesse sur Vinícius Júnior, tandis que les coéquipiers observaient la scène avec stupeur. La réaction de Trent Alexander-Arnold, Eder Militao et Aurélien Tchouaméni semblait montrer qu’ils avaient mal pour leur coéquipier.

Pub. le - MAJ le
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