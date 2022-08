Le président des Corinthians ouvre la porte à Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

À la recherche d'un point de chute alors qu'il souhaite quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est vu proposer une destination pour le moins... exotique. Le Daily Mail raconte en effet que le club brésilien des Corinthians garde un œil sur le Portugais.

« C'est vrai, je rêve grand. C'est Corinthians ! Willian et Renato Augusto ne sont-ils pas ici ? Dans le football, tout est possible et j'ai l'obligation de donner le meilleur de moi-même pour les Corinthians. Je ne sais pas si c'est possible. Nous n'avons pas essayé, nous n'avons pas enquêté, mais nous gardons un œil sur lui. Imaginez qu'il veuille soudainement jouer au Brésil...» a d'ailleurs déclaré le président de la mythique entité auriverde, Duilio Monteiro Alves. La possibilité de voir l'attaquant s'expatrier en Amérique du Sud semble utopiste, mais qui sait ?