PSG-Lorient : Christophe Pélissier encense Kylian Mbappé

L’entraîneur de Lorient Christophe Pélissier est revenu sur la belle performance de Kylian Mbappé lors de la lourde défaite des Merlus au Parc des Princes dimanche soir face au PSG (5-1). Une rencontre durant laquelle l’attaquant parisien, élu homme du match par la Rédaction de FM, a inscrit un doublé et délivré trois passes décisives. Une prestation XXL qui a fait dire au technicien lorientais que le Français de 23 ans était selon lui le meilleur joueur du monde.

« Quand on a affaire à un tel joueur, c'est difficile. Je crois qu'il y a peu de monde qui voit des joueurs aussi forts. À l'heure actuelle, c'est le meilleur au monde. C'est une chance de l'avoir à Paris et qu'il soit français. Après, quand on est adversaires, on n'est pas forcément contents qu'il soit là... », a déclaré Pélissier en conférence de presse d’après-match concernant Mbappé. L’international tricolore qui a lui évoqué son avenir après la rencontre.