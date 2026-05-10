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Le Havre : Sofiane Boufal s’enflamme pour Lamine Yamal

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Ces dernières années, les profils des ailiers dribbleurs disparaissent petit à petit. Dans un long entretien accordé à Foot Mercato, l’attaquant du Havre Sofiane Boufal a évoqué les joueurs qui le faisaient encore allumer sa télé. Et sans surprise, le Marocain estime qu’aujourd’hui, Lamine Yamal fait partie des joueurs qui donnent envie de regarder un match.

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«Lamine Yamal, je repense à sa double confrontation contre l’Inter Milan la saison dernière. Je pense qu’en tant que passionné de football, ça fait longtemps qu’on n’avait pas vu ça. On allume la télé pour lui ? En plus de ça, lui il a aussi les stats. Il arrive à avoir le côté dribbles et les buts à seulement 18 ans donc c’est fort.»

Découvrez l’entretien exclusif dans son intégralité sur notre chaîne Youtube.

Pub. le - MAJ le
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