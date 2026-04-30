Toni Kroos se rapproche du Real Madrid, la presse internationale ne se remet toujours pas de PSG-Bayern

Kroos vers un improbable retour

Le Real Madrid s’apprête à sceller le retour de Toni Kroos au sein de l’institution, une opération pilotée directement par Florentino Pérez. Plus qu’une simple rumeur, les contacts sont déjà avancés pour réintégrer l’Allemand, dont le rôle reste à définir. Contrairement aux spéculations, ce retour est totalement indépendant de l’éventuelle arrivée de Jürgen Klopp sur le banc. Il s’agit d’une volonté structurelle de consolider l’organigramme avec les légendes de la Maison Blanche. Après s’être consacré à son académie, Kroos semble prêt à troquer son costume de retraité pour un nouveau défi à Valdebebas, confirmant que son lien avec Madrid est indéfectible.

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Toujours sous le choc

« Une symphonie à achever », titre L’Équipe, qui ne se remet toujours pas du match PSG-Bayern. Au terme d’un duel titanesque qualifié de « Mozart contre Beethoven », le PSG a pris une option sur la finale en s’imposant 5-4 face au Bayern Munich dans un match déjà légendaire. Portés par les coups tactiques de Luis Enrique, notamment le marquage individuel sur Kimmich et Pavlovic, les Parisiens ont mené jusqu’à 5-2 avant de voir les Bavarois revenir en fin de rencontre. Si le vestiaire savoure la victoire, l’ambiance reste à la vigilance extrême. Avec seulement un but d’avance, le staff sait qu’une « guerre » tactique et mentale les attend à l’Allianz Arena. Côté allemand « L’arrogance du PSG réveille le géant bavarois », écrit Bild. Lors du 5-2, les joueurs bavarois ont été piqués au vif par l’attitude parisienne et comptent bien prendre leur revanche.

L’Angleterre fustige l’arbitrage

L’Angleterre n’a pas digéré l’arbitrage de cette demi-finale aller entre l’Atlético et Arsenal (1-1). « Le choc entre Arsenal et l’Atlético a viré à la polémique » écrit le Daily Mail. Eberechi Eze pensait avoir obtenu la balle de match après une faute de Hancko dans la surface, avant que l’arbitre Danny Makkelie ne revienne sur sa décision suite à l’intervention du VAR. Cette décision, jugée incompréhensible par un staff londonien furieux, laisse cette demi-finale dans un équilibre précaire avant le match retour à l’Emirates. Les hommes d’Arteta devront maintenant transformer cette frustration en énergie pour forcer le destin devant leur public. Le Daily Mirror, est du même avis. « Arteta s’est vu refuser une victoire au stade Metropolitano après une nuit de contro­verses sur les penaltys »*, détaille le média. Face à cette décision, toute la sphère anglaise semble être d’accord.