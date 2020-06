Le nouveau maire de Bordeaux réclame le départ de Frédéric Longuépée

Déjà tancé par le maire sortant Nicolas Florian (LR), qui lui avait demandé des comptes ces dernières semaines après les nombreuses révélations sur la gestion opaque du club, Frédéric Longuépée est aussi dans le viseur du nouvel édile. Élu à la tête de la ville ce dimanche à la surprise générale, Pierre Hurmic (EELV) souhaite que le président des Girondins de Bordeaux quitte le club. Il l'accuse d'entretenir des rapports conflictuels avec les Ultramarines, le principal groupe d'ultras du club. Le nouveau maire a d'ailleurs toujours tenu un discours offensif à l'encontre de la direction du club et envers King Street durant sa campagne. « Si je suis maire, je demanderai à rencontrer le PDG de King Street (Brian Higgins) et je lui dirai qu'il nous a trompés et qu'il faut qu'il nous propose des solutions, dont surtout celle de remplacer d'abord M. Longuépée comme président du club. »

Place aux actes désormais. Alors que Hurmic a été aperçu samedi dernier à un rassemblement des Ultramarines, le candidat de la liste « Bordeaux Respire » ne dispose que d'un droit de regard sur le club au scapulaire. «Ce qu'il faut dire à King Street, c'est qu'ils ont mis un président qui s'est mis à dos tous les supporters. Samedi encore, il y avait une manifestation du Virage Sud pour demander la démission de Longuépée. Il a été d'une telle arrogance avec eux, à les menacer de porter plainte au pénal... Un patron de club ne peut pas se permettre de se mettre à dos ses propres supporters et le maire de la ville. Ça ne peut plus durer », a confié le nouveau premier magistrat de la Belle Endormie à L'Equipe. Reste à savoir comment réagira King Street face à ce plaidoyer. L'actionnaire américain a toujours recueilli l'hostilité de Pierre Hurmic mais pourrait par exemple s'acheter la paix sociale en lâchant Frédéric Longuépée.