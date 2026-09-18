Belgique : Mark Van Bommel dévoile sa première liste avec deux nouveaux et plusieurs retours

Mark van Bommel a dévoilé sa première liste à la tête de la Belgique, avec 28 joueurs retenus pour le prochain rassemblement des Diables Rouges. Le nouveau sélectionneur offre une première convocation au gardien Jari De Busser et au défenseur Kyriani Sabbe, tandis que plusieurs visages connus retrouvent la sélection. Mika Godts, Loïs Openda, Mandela Keita, Romeo Lavia et Malick Fofana effectuent leur retour. Van Bommel doit en revanche se passer de Jérémy Doku et Lucas Stassin, blessés, alors que Thomas Meunier et Alexis Saelemaekers, pourtant disponibles, n’ont pas été appelés.

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Mark van Bommel’s first squad is in. 🇧🇪#SelectedByPwC pic.twitter.com/VEyWP1HY8e — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 18, 2026

Un premier rassemblement particulièrement dense attend le technicien néerlandais avec quatre rencontres au programme. La Belgique commencera par un déplacement en Italie avant de recevoir successivement la France et la Turquie. Les Diables Rouges termineront ensuite leur trêve par un deuxième affrontement face aux Bleus, cette fois au Stade de France. Une séquence qui permettra rapidement à Van Bommel de poser les premières bases de son projet et d’observer ses nouveaux choix face à des adversaires de haut niveau.

La liste complète :

Gardiens : Jari De Busser (AZ Alkmaar), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea), Maarten Vandevoordt (Leizpig)

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Défenseurs : Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton), Zeno Debast (Sporting Portugal), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Bruges), Nathan Ngoy (LOSC), Kyriani Sabbe (Club Bruges), Joaquin Seys (Club Bruges), Arthur Theate (Bologne)

Milieux : Kevin De Bruyne (Naples), Mandela Keita (Parme), Romeo Lavia (Chelsea), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Bruges)

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Attaquants : Charles De Ketelaere (Atalanta), Malick Fofana (Sunderland), Matias Fernandez-Pardo (Newcastle), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (AC Milan), Loïs Openda (OL), Leandro Trossard (Besiktas)