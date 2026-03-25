La fédération ivoirienne démonte une fake news contre le Maroc

Depuis la finale de la CAN 2025 et encore plus avec la décision de la CAF de retirer le titre au Sénégal, certains médias et comptes sur les réseaux sociaux multiplient les fake news. Et après la Guinée qui avait dû publier un communiqué pour démonter une fake news répandue par des comptes sénégalais sur le fait que le Maroc aurait quitté la pelouse lors de son sacre en 1976, c’est au tour de la fédération ivoirienne de sortir du silence.

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Ces derniers jours, plusieurs médias dont le média Sport News Africa avaient relayé une prétendue déclaration du président de la fédération ivoirienne Yacine Idriss Diallo qui donnait son avis sur la décision de la CAF de retirer le titre au Sénégal pour le donner au Maroc. « C’est le Sénégal qui a remporté la coupe. Il a démontré que c’était la meilleure équipe d’Afrique, c’est tout. » Une déclaration finalement inventée de toute pièce et qui a été démentie par le principal intéressé sur ses réseaux sociaux. « C’est avec une profonde consternation que j’ai pris connaissance, ce matin, de propos qui me sont attribués concernant la CAF. Je tiens à préciser que je n’ai fait aucune déclaration, ni commentaire sur les décisions des commissions de la CAF. Par conséquent, cette affiche relève d’une pure manipulation et constitue une fausse information. J’invite chacun à faire preuve de vigilance et à se référer uniquement à mes canaux officiels pour toute communication me concernant.»