Antonio Conte a très mal vécu le malaise de Christian Eriksen

L'image est encore dans toutes les mémoires des spectateurs du Danemark-Finlande lors de l’Euro. Christian Eriksen (29 ans) étendu sur la pelouse après avoir été victime d'un malaise cardiaque. Aujourd’hui, le joueur de l’Inter va mieux et est même sorti de l’hôpital, mais ce jour-là, son malaise a inquiété tout le monde à commencer par son ancien entraîneur Antonio Conte comme il l’a expliqué dans un entretien pour Radio Rai.

« C'était un moment horrible que j'ai vécu seul. Dans le monde du football, voir une telle situation vous rend malade. J'ai eu la chance de vivre près de Christian et le voir avec ses yeux grands ouverts m'a fait mal et m'a affecté. Je suis heureux que le problème ait été résolu, c'est le plus important. Je remercie tous ses coéquipiers pour ce qu'ils ont fait et pour leur sang-froid. Il faut être préparé et ceux qui sont intervenus l'ont fait. Je souhaite à Christian d'avoir l'esprit tranquille avec sa famille, puis il y aura du temps pour d'autres évaluations. Le football vient plus tard. »