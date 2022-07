Mercato OL : c'est très compliqué de se débarrasser de Jérôme Boateng !

La suite après cette publicité

Sur le papier, l’Olympique Lyonnais avait remplacé le pestiféré Marcelo par le champion du monde allemand au palmarès prestigieux Jérôme Boateng. Un an plus tard, le bilan de l’ancien défenseur du Bayern Munich n’est pas aussi flatteur que sa réputation. Outre ses démêlés judiciaires dont l’OL ignorait l’existence, Boateng n’a surtout pas convaincu sur le terrain.

Titularisé à 19 reprises en Ligue 1, le natif de Berlin voit la jeunesse lyonnaise pousser au portillon. D’ailleurs, l’Allemand n’était pas là hier pour la double confrontation entre les Gones et le Dynamo Kiev. Deux rencontres pour lesquelles Peter Bosz avait misé sur des joueurs tels que Diomandé, Ozkacar, Thiago Mendes et Lukeba. Sous contrat jusqu’en 2023 et grassement payé (3,2 M€), Boateng fait-il encore partie des plans de l’OL ?

Deux portes de sortie en Turquie refermées

Le mois dernier, son agent avait déclaré que son protégé ne comptait pas baisser les bras. « Son ambition pour lui-même et pour la prochaine saison est très élevée. Il veut jouer pour gagner des titres, comme il se doit pour un Champion du monde et double vainqueur de la Ligue des Champions. La saison dernière, il n'avait pas eu de préparation car il a rejoint Lyon très tard. Nous ne voulons certainement pas répéter cela cette année. Jérôme travaille déjà de manière concentrée pour préparer la nouvelle saison. »

Mais aujourd’hui, Bild nous apprend que Boateng a été proposé à Galatasaray pour compenser le départ de Marcão à Séville. Mais l’entraîneur de la formation turque Okan Buruk a immédiatement mis son véto. La raison ? Il juge Boateng trop lent et plus au niveau. Trabzonspor est alors venu faire savoir qu’un prêt avec une prise en charge de 50% du salaire était une affaire intéressante. Sauf que cette fois, c’est Boateng qui a dit non.