Angleterre : Thomas Tuchel a perdu la confiance du vestiaire !

Après la Coupe du Monde 2026, Thomas Tuchel a encore un gros chantier à la tête de l’Angleterre. Malgré la troisième place obtenue lors du dernier Mondial, le sélectionneur allemand ne ferait toujours pas l’unanimité auprès de ses joueurs. Selon le Telegraph, plusieurs internationaux auraient été « choqués et déçus » par son approche lors des trente dernières minutes de la demi-finale perdue contre l’Argentine. Des doutes persisteraient même en interne concernant sa capacité à tirer le meilleur de son effectif et à mener les Three Lions jusqu’au titre lors du prochain Championnat d’Europe.

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Certaines déclarations de Tuchel depuis l’élimination auraient également laissé des traces. Une partie du vestiaire lui reprocherait notamment de ne pas avoir pleinement assumé la responsabilité de l’échec face à l’Argentine, tandis que ses propos sur la possession, qui ne ferait pas partie de l’ADN des joueurs anglais, auraient également été mal accueillis. « Il a encore du travail à faire pour rallier à nouveau tous les joueurs à sa cause. Ce qui s’est passé lors de la Coupe du Monde et certaines de ses déclarations ont causé des dégâts qui ne se sont pas effacés », confie une source au Telegraph.

Thomas Tuchel se défend

Face à ces révélations, Thomas Tuchel affiche pourtant une confiance totale envers son groupe. « Je suis certain de leur motivation. Je les connais, j’ai passé sept semaines avec eux. Nous avons disputé une campagne de qualification ensemble, cela fait 18 mois que nous travaillons ensemble, et je suis convaincu que nous allons hausser notre niveau de jeu et réaliser de belles performances lors du prochain cycle. J’en suis responsable », a assuré le sélectionneur. L’Allemand s’est aussi défendu des critiques du public en assurant que «99,9 % des supporters anglais» ne s’attardent pas sur ses changements ou ses choix tactiques contre l’Argentine et refuse que ces trente dernières minutes viennent occulter l’ensemble du parcours anglais.

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Tuchel conserve en tout cas le soutien de sa Fédération. Le technicien de 53 ans a révélé que ses dirigeants lui avaient garanti son poste avant même le huitième de finale contre le Mexique, lui assurant qu’ils souhaitaient poursuivre avec lui quel que soit le résultat. Désormais tourné vers la Ligue des Nations, le sélectionneur a notamment rappelé Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold, tous deux absents du Mondial, tout en les prévenant qu’ils devront se battre pour conserver leur place. Un nouveau cycle débute donc pour l’Angleterre, avec un premier défi majeur pour Tuchel pour ce rassemblement…