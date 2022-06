Ansu Fati continue d'inquiéter le FC Barcelone et l'Espagne

La suite après cette publicité

La jeunesse barcelonaise et espagnole est pour le moins prometteuse. Si nos voisins ibériques se sont régalés avec Gavi pendant ces quatre rencontres de Ligue des Nations et qu'ils savent que Pedri est déjà un joueur plus que fiable pour mener l'équipe en vue du Mondial 2022, ils sont un peu dans le flou concernant Ansu Fati. La pépite de La Masia avait ainsi été appelée par Luis Enrique, le sélectionneur, malgré une deuxième partie de saison quasi blanche.

Seulement, il n'a finalement pas joué une seule minute, alors que tout le monde s'attendait à le voir entrer en jeu, et ce alors que le sélectionneur espagnol a énormément fait tourner. En Espagne, divers médias ont commencé à s'inquiéter, craignant une rechute de l'international espagnol de 19 ans, qui avait retrouvé la compétition au cours du mois de mai après presque 4 mois d'absence.

Des gênes musculaires pendant le stage de la Roja

Comme l'indique AS, la Fédération a voulu rassurer tout le monde et a confirmé au journal que le joueur n'a pas rechuté de sa blessure au biceps fémoral. Au contraire, il a même profité de ce stage pour faire des séances supplémentaires et retrouver un niveau de forme optimal au plus vite. Mais même comme ça, il y a de l'inquiétude. Comme l'expliquait Esport3, la chaîne publique de sport de la TV catalane, le Barça n'est pas totalement serein.

Les médecins du club catalan seraient ainsi venus aux nouvelles auprès des médecins de la sélection pour en savoir plus, et même si le média confirme qu'il n'y a pas eu rechute, il affirme que le joueur a eu quelques gênes musculaires au niveau de la cuisse. Ce qui inquiète le Barça en vue du début de la saison prochaine, puisque comme Luis Enrique, Xavi veut en faire un joueur indiscutable dans son système. Rendez-vous à la mi-août.