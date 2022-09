Après les actes de violence à la TFF, la FIFA et l'UEFA montent au créneau

Après l'attaque du bâtiment de la Fédération turque de football par des individus armés, ce jeudi, la FIFA et l'UEFA ont publié un communiqué de presse commun, condamnant les actions violentes qui ont été perpétrées.

« Bien que nous soyons soulagés de savoir qu'il n'y a pas eu de blessés, nous regrettons qu'il y ait encore des personnes capables de commettre de tels actes de violence contre la vie et la sécurité d'autres êtres humains [...] la FIFA et l'UEFA condamnent ces événements violents et souhaitent exprimer leur plein soutien à la TFF et à son personnel en cette période difficile. La violence est un fléau qui ne peut en aucun cas être toléré » indique le message des institutions dirigeantes. Aucune victime n'a été recensée et les auteurs présumés ont déjà comparu devant la justice turque.