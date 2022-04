Tournoi de Toulon : la France, l'Algérie et le Mexique seront présents

Annulé les deux dernières années à cause de la pandémie de covid-19, le Tournoi de Toulon, désormais Tournoi Maurice Revello, aura bien lieu cette année du 29 mai au 12 juin. Ce jeudi, l'organisation a dévoilé au fur et à mesure les équipes participantes à ce tournoi U21 qui a vu passer des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Thierry Henry ou encore Beckham, Cafu et Marquinhos.

Cette année, le tournoi pourra compter sur la présence, outre de la France qui détient le record de victoires, de l'Algérie qui n'avait plus participé depuis 38 ans. Les autres nations participantes sont le Japon, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, le Ghana, les Comores, la Colombie, le Venezuela, le Panama et l'Argentine et le Mexique.