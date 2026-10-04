Mile Svilar, le successeur de Thibaut Courtois qui n’a pas le droit de jouer avec la Belgique

La génération dorée du football belge arrive à son crépuscule. Alors que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku font désormais figure de derniers mohicans au sein du vestiaire, la cage des Diables Rouges a, elle aussi, dû faire sa mue, précipitée par le choix de Thibaut Courtois de prendre une année sabbatique loin de la sélection pour se préserver physiquement et mentalement. Pour combler le vide laissé par le portier du Real Madrid, le staff des Diables Rouges a tranché en installant le jeune Senne Lammens (24 ans) dans le costume de numéro un. Performant avec Manchester United et convaincant lors de ce rassemblement international, Lammens assure parfaitement l’intérim même si l’histoire aurait pu s’écrire autrement.

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En toute logique, le Mancunien aurait dû se confronter à une concurrence féroce avec Mile Svilar. Né à Anvers, formé à Anderlecht et devenu une référence à son poste en Europe, le dernier rempart de l’AS Roma sort de deux saisons de très haut niveau, couronnées par le titre de meilleur gardien de Serie A lors de la dernière cuvée. Sauf que le portier de 27 ans ne pourra jamais porter le maillot de la Belgique. Bloqué par des imbroglios administratifs et des choix de carrière qu’il peut regretter amèrement, il se retrouve piégé dans ce qui se profile comme une carrière internationale qui risque d’être vide.

Il aurait pu jouer avec la Belgique à cinq jours près

Pour comprendre ce rendez-vous manqué, il faut remonter à septembre 2021. Après avoir fait toutes ses classes dans les équipes de jeunes en Belgique, Svilar cède aux sirènes de la Serbie, poussé par son père Ratko, légende du football local. Il honore alors sa première cape lors d’un match amical face au Qatar. Une apparition de 45 minutes qui va sonner le glas de son aventure avec son pays d’origine. Pris de remords dans la foulée et ne voulant pas se frotter à la concurrence présente chez les Aigles, le gardien tente immédiatement de faire marche arrière pour revenir vers sa patrie de naissance. Une rétractation très mal accueillie à Belgrade, où la Fédération décide de lui fermer définitivement la porte. Pensant pouvoir régulariser sa situation auprès de la FIFA pour revêtir la tunique belge, Svilar se heurte alors au règlement.

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Pour changer de nationalité sportive après une première sélection, un joueur doit impérativement l’avoir disputée avant l’âge de 21 ans. Mais voilà, l’ancien gardien de Benfica a fêté ses débuts avec la Serbie cinq jours seulement après son 22ᵉ anniversaire. Depuis, malgré les batailles juridiques menées par ses avocats, la situation n’a pas évolué. Banni par la sélection serbe et inéligible pour la Belgique, le meilleur portier d’Italie est désormais condamné à regarder les grandes compétitions internationales depuis son salon et à passer les trêves internationales à Rome. Ce lundi, ce sera encore Senne Lammens qui devrait garder les buts de la Belgique face à la France (20h45). Mais l’histoire aurait pu être différente.