SPL
Les deux meilleurs buteurs de Saudi Pro League proches d’en venir aux mains
1 min.
@Maxppp
Soirée explosive entre Al-Qadsiah et Al-Ahli ce vendredi soir. Menés 2-0 à la mi-temps après des buts de Toney et du Français Atangana, les locaux se sont finalement imposés 3-2 dans les arrêts de jeu (63e, 90+2e, 90+8e).
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SPL 🇸🇦 @ActuSPL – 22:13
😱 JULIAN QUINOÑES ET IVAN TONEY SE SONT TENUS PAR LE COL EN FIN DE MATCH !Voir sur X
Les 2 meilleurs buteurs de la SPL en sont venus aux mains après la remontada d’Al Qadsiah. 🥊
Les 2 meilleurs buteurs de la SPL en sont venus aux mains après la remontada d’Al Qadsiah. 🥊
Au coup de sifflet final, la tension était intense entre les joueurs des deux équipes, et les deux meilleurs buteurs du championnat, Ivan Toney (25 buts) et Julian Quinones (24 buts), ont même failli en venir aux mains. Après s’être chahutés et tenus par le col, les deux hommes ont finalement été séparés par des coéquipiers.
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