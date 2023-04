Reims va continuer à payer une amende pour Will Still

C’est une histoire qui est désormais connue de tous. Obligé de payer une amende de 25 000€ à chaque match pour Will Still qui ne possède pas les diplômes d’entraîneur requis, le Stade de Reims avait récemment fait une demande de dérogation pour ne pas payer sur le reste de la saison (les 10 dernières journées, soit 250 000€). Car depuis sa nomination, le technicien belgo-britannique a coûté 450 000€ à son club.

La suite après cette publicité

Selon les informations de L’Équipe, Reims avait demandé une dérogation puisque son coach avait entamé sa formation à la Licence Pro UEFA. Mais la FFF a rejeté sa demande. Pour la Fédération, l’autre condition nécessaire, avoir un an d’ancienneté au club, n’était pas remplie. Un coup dur pour Reims qui va donc encore devoir puiser dans ses fonds pour finir la saison avec Will Still. Mais sportivement, cela devrait être un bon investissement.

À lire

Mercato : l’OM se joint au bal des courtisans pour Folarin Balogun !