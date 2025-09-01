Manchester United a bouclé son nouveau gardien

Après avoir trouvé un accord avec Senne Lammens (23 ans) pour son arrivée du côté de l’Angleterre, Manchester United devait trouver un terrain d’entente avec Antwerp. Alors que le club belge réclamait 25 millions d’euros, les Red Devils ont réussi à faire descendre un peu la note.

Selon The Athletic, Manchester United a trouvé un accord avec Antwerp pour un transfert autour de la somme de 21 millions d’euros à laquelle s’ajouteront des bonus. Le joueur va rejoindre Manchester pour parapher un contrat de cinq ans.