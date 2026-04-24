Osasuna se lâche sur le Real Madrid et l’épineux cas Víctor Muñoz

Il est l’une des sensations de Liga cette saison. Pour son premier exercice au plus haut niveau, à tout de même 21 ans, Víctor Muñoz parvient à se distinguer. Il était temps pour le joueur contraint de quitter le Real Madrid pour enfin aller dénicher du temps de jeu. Avec ses 5 buts et 2 passes décisives et surtout une belle régularité sur le terrain, l’ailier a fait le bon choix en rejoignant Osasuna pour 5 M€ l’été dernier, au point d’être appelé par Luis de la Fuente avec l’équipe d’Espagne. Il a même marqué en mars contre la Serbie. La Casa Blanca n’a pas misé sur lui mais elle avait repéré son talent. Elle a glissé dans son transfert une clause dont elle s’est fait une spécialité. Le club de la capitale détient toujours 50 % des droits du joueur sur 3 ans et peut le racheter pour seulement 8 M€.

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Autant dire que les Madrilènes ne se priveront pas d’activer cette clause dans l’unique but de le revendre plus cher derrière, surtout si cela peut empêcher le Barça de se l’offrir. Sunderland est aussi sur les rangs et envisage de formuler une offre de 25 M€, largement inférieur de sa clause libératoire de 40 M€. «Nous n’écouterons même pas les offres. Nous restons inflexibles sur la clause» a expliqué Braulio Vázquez, le directeur sportif d’Osasuna, dans Marca. Il admet au passage qu’il reste à la merci des Merengues. «Le Real Madrid dispose d’une clause de rachat de trois ans qui a déjà été négociée. Pour l’instant, nous profitons de Víctor jusqu’à la fin de la saison. Le football est très imprévisible. Beaucoup nous ont reproché d’avoir recruté un joueur aussi jeune, avec si peu de temps de jeu en Liga. Maintenant, on nous demande pourquoi nous ne l’avons pas acheté directement. C’est compliqué. Nous avons accepté avec plaisir les conditions proposées par le Real Madrid. Víctor Muñoz a fait le bon choix, et nous aussi.» Osasuna profite de lui car l’avenir s’annonce incertain.