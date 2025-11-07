Menu Rechercher
Commenter 1
Matchs Amicaux

Le Barça va jouer un match amical au Maroc

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal face à Elche @Maxppp

Après l’échec de sa tournée à Miami contre Villarreal, le FC Barcelone poursuit ses projets de matchs amicaux à l’international. Le club catalan pourrait jouer un match amical au Maroc d’après Sport, une opportunité qui suit l’annulation d’un autre match en Libye pour des raisons de sécurité et qui doit compenser une partie des pertes financières liées à l’échec Miami.

La suite après cette publicité

Le match au Pérou, lui, devrait avoir lieu plus tard, malgré une offre financière très attractive comprise entre 7 et 8 millions d’euros, selon Mundo Deportivo. Cette rencontre au Maroc devrait se disputer après le dernier match de championnat de 2025, avant le retour officiel du Barça en Liga début janvier contre l’Espanyol.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Barcelone

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier