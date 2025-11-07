Le Barça va jouer un match amical au Maroc

Après l’échec de sa tournée à Miami contre Villarreal, le FC Barcelone poursuit ses projets de matchs amicaux à l’international. Le club catalan pourrait jouer un match amical au Maroc d’après Sport, une opportunité qui suit l’annulation d’un autre match en Libye pour des raisons de sécurité et qui doit compenser une partie des pertes financières liées à l’échec Miami.

Le match au Pérou, lui, devrait avoir lieu plus tard, malgré une offre financière très attractive comprise entre 7 et 8 millions d’euros, selon Mundo Deportivo. Cette rencontre au Maroc devrait se disputer après le dernier match de championnat de 2025, avant le retour officiel du Barça en Liga début janvier contre l’Espanyol.