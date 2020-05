CdM 2014, Pays-Bas : quand Louis van Gaal frappait Robin van Persie

Robin van Persie et Louis van Gaal sont deux hommes incontournables du football néerlandais. L'ex-attaquant a joué sous les ordres du technicien notamment à Manchester United, tout comme avec la sélection nationale. Et dans une oeuvre nommée « LVG - The Manager and the Total Person » à l'effigie de Louis van Gaal, Robin van Persie a partagé une anecdote alléchante sur son sélectionneur. La scène s'est passée lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2014 face au Costa Rica, dont le score était de 0-0 à la fin des 90 minutes.

« Le match est entré en prolongation et j'ai eu des crampes. Louis a crié : " je te sors ". Je me suis retourné et j'ai crié : " non, non, on va aller aux tirs au but ", mais les 20 dernières minutes ont été physiquement très difficiles pour moi. Il le voyait et de la vapeur sortait de ses oreilles », déclare-t-il dans des propos rapportés par le Mirror, avant qu'une scène assez surréaliste se passe. « Lorsque les prolongations sont terminées et que nous sommes rassemblés près de la ligne de touche, il s'est approché de moi et m'a soudainement frappé. Un gros coup ! Il m'a dit en colère : " ne me refait plus jamais ça ". Je l'ai regardé absolument stupéfait. Quand je repense à cet incident, ce fut un moment étrange, mais c'était Louis. » Au final, les crampes n'ont pas empêché Robin van Persie d'inscrire son penalty. Les Pays-Bas remportent les tirs au but (4-3) et terminent troisièmes du Mondial brésilien.