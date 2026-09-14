Kylian Mbappé va verser une modique somme au PSG

Nouvel épisode dans le conflit juridique opposant Kylian Mbappé au PSG. Ce lundi, la cour d’appel de Paris a condamné l’attaquant tricolore à verser 60 000 euros à son ancien club comme le rapporte L’Equipe. Cette décision vise à indemniser le préjudice financier lié à l’indisponibilité de trésorerie subie par le PSG au printemps 2025, lorsque les avocats du joueur avaient fait geler préventivement les comptes bancaires du club pour sécuriser le paiement de primes contestées.

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Si la justice a reconnu les frais occasionnés par l’ouverture en urgence d’une ligne de crédit, elle a en revanche débouté le club parisien de ses autres demandes. Les juges ont rejeté les réclamations du PSG concernant un préjudice moral, d’image ou de réputation, estimant non fondés les risques de désorganisation interne ou de sanctions de la FIFA mis en avant par la direction.