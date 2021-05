OL : Jérôme Rothen valide le choix Peter Bosz

Depuis le départ de Rudi Garcia, l’Olympique Lyonnais était à la recherche de son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Après avoir fait de Christophe Galtier sa priorité, les dirigeants lyonnais ont décidé d’étudier plus en détail le profil de Peter Bosz (57 ans). L’ancien coach du Bayer Leverkusen, de l'Ajax et de Dortmund est bien parti pour devenir le nouveau coach des Gones. Un choix plus que validé par Jérôme Rothen sur les antennes de RMC.

« Je pense qu'ils ne perdent pas au change par rapport à Galtier. C'est un entraîneur qui va forcément être respecté par les joueurs. Je ne dis pas que Galtier ne l'aurait pas été, mais c'est différent. Depuis qu'il est numéro 1, si tu compares les deux CV, celui de Bosz parle pour lui dans tous les cas. Ça va avec ce que pensait Juninho au départ, lors de son arrivée, avec les idées de jeu à mettre en place, qui correspondent plus ou moins à celles de Bosz. Si ces idées-là sont suivies d'un recrutement judicieux réalisé par Bruno Cheyrou et Juninho, je pense que c'est une très bonne idée. »