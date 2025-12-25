La vente de la Juventus met le feu au mercato italien

La rumeur d’une possible vente de la Juventus n’est pas née dans le vide. Elle s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large, presque systémique, qui touche de plein fouet l’empire Agnelli-Elkann. Pour John Elkann, l’année qui s’achève ressemble à une accumulation de plaies ouvertes avec des tensions familiales autour de l’héritage Agnelli-Caracciolo, des pressions judiciaires avec le dossier fiscal rouvert, des performances sportives décevantes de Ferrari et turbulences industrielles majeures chez Stellantis. À cela s’ajoutent des signaux financiers inquiétants, avec une chute de 18 % de la valeur d’Exor depuis début 2025 et un recul encore plus marqué des titres Ferrari et Stellantis. Dans ce climat, la Juventus apparaît moins comme un sanctuaire intouchable que comme un actif symbolique pris dans la tempête. Certes, le club n’est pas le pilier économique du groupe, mais il en est sans doute le plus exposé médiatiquement, celui où chaque hésitation stratégique se transforme instantanément en débat public. C’est précisément cette fragilité perçue qui a ouvert la porte aux rumeurs, puis aux offensives.

La suite après cette publicité

L’irruption de Tether, géant de la cryptomonnaie, dans le dossier Juventus a marqué un tournant historique. Jamais, dans l’Italie contemporaine, une offre publique non concertée n’avait été formulée sur une société contrôlée par la dynastie Agnelli-Elkann, et encore moins sur un symbole national comme la Juventus. L’opération, évaluant le club à 1,1 milliard d’euros et assortie de la promesse d’un milliard supplémentaire d’investissements, a agi comme un électrochoc. « La Juventus, notre histoire, nos valeurs ne sont pas à vendre », le refus immédiat, théâtral et hautement médiatisé de John Elkann n’a pas seulement repoussé Tether, puisqu’il a surtout révélé à quel point la question de la propriété était devenue centrale dans l’imaginaire collectif du football italien. En arrière-plan, une autre rumeur, plus feutrée, mais tout aussi lourde, circule dans les salons feutrés de la haute finance turinoise. Un possible intérêt saoudien, valorisant la Juventus autour de 2 milliards d’euros, soit le seuil psychologique toujours défendu par Exor. Même si aucune confirmation officielle n’existe, le simple fait que cette hypothèse soit jugée crédible illustre un changement profond : la Juventus est désormais perçue comme un actif « attaquable », ce qui était impensable il y a encore quelques années.

La suite après cette publicité

Une vraie possibilité retardée ?

Cette instabilité au sommet n’est pas sans conséquences sur la gestion quotidienne du club, et encore moins sur le mercato hivernal qui s’annonce, à l’heure où Marco Ottolini va être nommé directeur sportif et que de nombreux dossiers sont sur la table dans le sens des arrivées comme des départs. Car derrière les déclarations d’intangibilité, la réalité est celle d’une Juventus en quête d’équilibre financier, sportive et identitaire. Les dirigeants doivent composer avec une double contrainte, à savoir rassurer les investisseurs et les tifosi tout en restant compétitifs sur un marché hivernal qui s’annonce stratégique. Les rumeurs de transferts qui entourent déjà le club, ventes potentielles de joueurs à forte valeur marchande, recrutements ciblés mais prudents, formules de prêts avec option voire même des échanges de joueurs, traduisent cette ligne de crête. Dans un contexte où la propriété est questionnée, chaque mouvement sur le marché prend une dimension politique : vendre trop, c’est nourrir l’idée d’un désengagement, mais investir massivement, c’est exposer Exor à de nouvelles critiques dans une phase où Elkann est déjà sous pression sur tous ses autres fronts industriels.

Plus largement, l’onde de choc dépasse les frontières de Continassa et embrase tout le mercato italien. La Juventus reste un baromètre : quand elle hésite, c’est toute la Serie A qui retient son souffle. Les clubs rivaux observent avec attention, prêts à se positionner sur des joueurs que la Juve pourrait être contrainte de céder, tandis que d’autres espèrent profiter d’un éventuel afflux de capitaux si un nouvel investisseur devait entrer, même partiellement, au capital. Dans une Italie du football déjà fragilisée économiquement, l’idée qu’un fonds crypto ou des capitali medio-orientali puissent bousculer l’ordre établi fascine autant qu’elle inquiète. Elle pose aussi une question fondamentale : la Serie A est-elle prête à entrer dans une nouvelle ère de propriété et de gouvernance, ou la Juventus restera-t-elle l’ultime bastion d’un modèle familial en déclin mais encore résistant ? Enfin, au cœur de ce feuilleton, demeure la figure de John Elkann, de plus en plus exposée.

La suite après cette publicité

En rejetant publiquement l’offre de Tether, il a repris la main symboliquement, mais il s’est aussi placé en première ligne, sans véritable écran protecteur entre lui et les critiques. La Juventus d’aujourd’hui n’a plus de dirigeants forts pour incarner l’âme du club et absorber les tensions. Ni Damien Comolli, arrivé récemment, ni Gianluca Ferrero ne semblent en mesure de jouer ce rôle de totem. Cette vacance de leadership sportif et émotionnel accentue l’impression d’un club suspendu, entre passé glorieux et avenir incertain. C’est dans ce contexte inflammable que s’ouvre le mercato d’hiver : un marché qui, au-delà des transferts, pourrait devenir le premier véritable indicateur de la stratégie choisie par Exor. Continuité prudente, rupture progressive ou simple attente avant une nouvelle tempête ? À Turin, plus que jamais, chaque signature et chaque non-signature raconteront bien plus qu’une histoire de football.