Qui est Sankhoun Diawara, la révélation française de l’AC Milan convoquée en Espoirs ?

Il fait figure de petit nouveau dans la dernière liste concoctée par Gérald Baticle. À 20 ans, Sankhoun Diawara vient d’être convoqué pour la toute première fois de sa carrière en équipe de France Espoirs. Une forme de récompense pour celui qui s’affirme depuis plusieurs semaines du côté de l’AC Milan. Rien n’était promis au Parisien de naissance à son arrivée en provenance de Troyes cet été, mais ses qualités et son investissement au quotidien ont fini par convaincre Ruben Amorim de s’appuyer sur son profil (il a été titulaire trois fois lors des cinq derniers matchs de l’AC Milan).

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Une nouvelle étape d’un apprentissage express après avoir effectué ses débuts en Ligue 2 en janvier seulement. Au sortir d’une seconde partie de saison réussie (14 matchs de L2) et marquée par une promotion en Ligue 1, Diawara avait fait l’objet de nombreuses sollicitations. L’Udinese, le FC Bâle, les Glasgow Rangers, l’Eintracht Francfort ou encore Leipzig s’étaient ainsi positionnés pour l’attirer, mais le choix du défenseur franco-sénégalais s’est vite porté sur l’AC Milan. Dans l’entourage du joueur, on justifie ce choix par le prestige du club et l’opportunité d’y progresser plus vite qu’ailleurs aux côtés de références.

Un vestiaire aux accents français

La présence de cadres francophones, à l’image d’Adrien Rabiot ou du capitaine Mike Maignan, constitue également un précieux point d’appui quotidien pour le gaucher d’1,90 m. Rabiot a, par exemple, été l’un des premiers à le féliciter sur son compte Instagram vendredi, après avoir appris sa convocation chez les Bleuets : « félicitations Sankhoun, le travail paye toujours », avait écrit l’ancien milieu de terrain de l’OM.

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Le goût de l’effort, une valeur qui prend tout son sens pour celui dont la progression avait été freinée par quelques pépins physiques en jeunes. C’est véritablement chez les U19 qu’il a franchi un cap, jusqu’à hériter du brassard de capitaine de l’équipe demi-finaliste de Gambardella face à Nancy en 2024 (1-1, 5-4 aux TAB), avant de s’imposer avec l’équipe réserve. À cette période, son changement de dimension se traduit aussi par ses premières convocations sous le maillot de l’équipe de France U19 (il compte 2 sélections). En réalité, celle en Espoirs n’est autre que le prolongement naturel de sa progression qu’il compte désormais entretenir.