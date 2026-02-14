La police évite de justesse un fight entre fans de l’OM et du PSG à Marseille
Certains supporters de l’OM et du PSG avaient décidé de prolonger le Classique de dimanche dernier remporté par les Parisiens (5-0) dans un Parc des Princes dépourvus de fans marseillais, interdits de déplacement. D’après La Provence, la police a évité de justesse une bagarre entre ultras des deux camps à la gare Saint-Charles de Marseille ce samedi matin. Un premier fight qui aurait dû suivre un second prévu à Nîmes cet après-midi en marge de la rencontre de National 2 entre les Gardois et Toulon.
Une quinzaine de Parisiens ont pris le train ce matin, direction la cité phocéenne avant de filer vers Nîmes. Mais arrivés à Saint-Charles, une trentaine de Marseillais les attendaient pour en découdre. Alertés, les policiers présents sur place sont rapidement intervenus à coup de gaz lacrymogène pour disperser les protagonistes. Selon La Provence, cinq ultras de l’OM ont été interpellés, mais la préfecture des Bouches-du-Rhône avance le chiffre de trois personnes. Les ultras du PSG ont eux été sommés de regagner la capitale.
