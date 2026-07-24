Gabriel Moscardo donne ses 3 meilleurs joueurs du PSG

Recruté par le Paris Saint-Germain en janvier 2024, Gabriel Moscardo n’a encore eu le temps d’évoluer au sein de l’équipe première du club de la capitale. Ce qui n’empêche pas le jeune milieu de terrain brésilien de 20 ans (prêté cette saison à l’Espanyol), d’avoir un avis sur qui sont les trois meilleurs joueurs du PSG.

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«Je le dis toujours clairement à ceux qui me posent la question : je connais déjà la réponse. Numéro 1, le meilleur, le Ballon d’Or : Dembélé. Le deuxième, c’est Vitinha, il joue à mon poste, très intelligent et un vrai crack. Le troisième, c’est Nuno Mendes, arrière gauche, très rapide, une bête, très fort et d’une grande qualité, qui m’a beaucoup impressionné», a-t-il déclaré sur ESPN Brésil.