Le Real Madrid se frotte les mains pour Jacobo Ramón

Le Real Madrid pourrait bien réaliser une excellente opération avec Jacobo Ramón. Selon les informations du journal AS, le défenseur central de Côme attire déjà les convoitises de plusieurs formations de Premier League en vue du prochain mercato estival. Manchester United serait le club le plus intéressé, tandis que Chelsea et Liverpool suivent également son évolution de près. Appelé pour la première fois avec la sélection espagnole A, le joueur de 21 ans voit ainsi sa cote grimper après des prestations remarquées en Italie. Une situation qui ne laisse pas les dirigeants madrilènes indifférents.

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Et pour cause, la Casa Blanca dispose de plusieurs leviers dans ce dossier. Lors de son départ à Côme pour 2,5 millions d’euros, le Real Madrid avait conservé 50 % des droits du joueur, tout en négociant une option de rachat estimée à environ 10 millions d’euros. Alors que sa valeur marchande est désormais évaluée à 45 millions d’euros par Transfermarkt, les Merengues peuvent envisager un retour à moindre coût ou bénéficier d’une éventuelle revente. De quoi se frotter les mains à Madrid, où le dossier Jacobo Ramón pourrait rapidement devenir une très belle opération financière.