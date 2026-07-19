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Premier League

Chelsea discute avec Crystal Palace pour Maxence Lacroix

Par Allan Brevi
1 min.
Maxence Lacroix @Maxppp

Après une saison convaincante avec Crystal Palace, Maxence Lacroix continue de faire parler de lui sur le mercato. Il a d’ailleurs pu se montrer quelquefois avec l’équipe de France dans cette Coupe du Monde 2026, même si le défenseur central n’a pas bénéficié d’un temps de jeu important, barré par la concurrence de William Saliba et Dayot Upamecano. Malgré cela, il a montré de belles qualités, notamment dans la relance, même si sa prestation face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place (4-6) a été contrastée.

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Selon la presse anglaise, Chelsea a désormais entamé des discussions avec Crystal Palace pour tenter de recruter l’international français. Arsenal apprécierait également son profil, preuve de l’intérêt qu’il suscite en Premier League. Les Eagles valoriseraient toutefois leur défenseur à au moins 63 millions d’euros, en prenant comme référence le récent transfert de Jan Paul van Hecke vers Tottenham. Si Pierre Sage compte sur lui pour son nouveau projet à Crystal Palace, un départ vers un autre cador anglais reste donc une possibilité à suivre de près. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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