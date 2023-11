Brésil : le voyage polémique de Fernando Diniz chez Neymar

Décidément, même quand il ne joue pas, Neymar arrive à créer des polémiques. Après l’affaire de son ancienne femme de ménage, le joueur d’Al-Hilal fait parler de lui à cause… de la visite que lui a rendue le sélectionneur national intérimaire, Fernando Diniz. Ce dernier a été invité à se rendre chez la star auriverde. Et à cette occasion, Neymar a envoyé son hélicoptère personnel pour ramener Diniz au centre d’entraînement de la Seleção, Granja Comary. Un monde de transport qui fait scandale au Brésil, notamment chez l’ancien joueur et consultant Neto.

« C’est un manque d’éthique et de responsabilité. Neymar joue-t-il ? Neymar est-il convoqué ? Pourquoi faut-il que ce soit l’hélicoptère de Neymar qui emmène un officiel de la CBF ? Il peut y aller en bus. Avez-vous déjà vu Felipão (Luiz Felipe Scolari, ndlr) voyager dans l’hélicoptère d’un joueur ? Tite ? Le sélectionneur, le médecin et l’entraîneur de l’équipe nationale brésilienne doivent-ils arriver à Granja Comary dans l’hélicoptère de Neymar ? La CBF aurait dû affréter un hélicoptère. Ça me dégoûte », a-t-il confié à Lancenet.