Chelsea : énorme désillusion pour Xabi Alonso avec Granit Xhaka

Convoité par Xabi Alonso et Chelsea cet été, Granit Xhaka ne rejoindra pas les Blues. Comme nous vous l’avons révélé, le milieu suisse de 33 ans a choisi de rester à Sunderland, club qu’il a rejoint à l’été 2025 et dont il est devenu l’un des principaux tauliers.

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Un refus qui a particulièrement frustré le technicien espagnol auprès de sa direction, lui qui espérait convaincre sa direction de boucler l’opération afin de retrouver un joueur qu’il avait dirigé avec succès au Bayer Leverkusen. Les deux hommes avaient notamment remporté la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Allemagne lors de l’exercice 2023/2024. Mais Sunderland n’a jamais eu l’intention de vendre son capitaine.