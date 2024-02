Inter Miami : Thiago Messi fait déjà sensation

Alors que Lionel Messi se prépare à débuter la nouvelle saison de Major League Soccer dans quelques jours avec l’Inter Miami, son fils Thiago fait déjà des merveilles avec les jeunes du club floridien. Sous les yeux de son père Lionel et de Luis Suarez, Thiago Messi a marqué un très beau but en finale de la Weston Cup, un tournoi de jeunes, et son équipe a été sacrée championne après des performances impressionnantes au cours de la compétition.

Des premiers pas intéressants pour Thiago Messi, largement salué par ses coéquipiers, dont un certain Benjamin Suárez, fils de la légende uruguayenne Luis. Après le sacre de son fils, Lionel Messi compte faire aussi bien cette saison en Major League Soccer et cela commencera par la réception du Real Salt Lake, ce jeudi, en ouverture du championnat américain.