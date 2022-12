Real Madrid : Carlo Ancelotti veut retrouver un Karim Benzema à son meilleur niveau

La suite après cette publicité

Freiné par des blessures à répétition depuis le début de saison, Karim Benzema (34 ans) ne peut aider son équipe (seulement 12 matches joués), comme la saison dernière et ses 44 buts et 15 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues. Forfait pour le Mondial au Qatar, KB9 a encore du temps pour se remettre de son quadriceps et être opérationnel pour affronter Valladolid, le 30 décembre prochain en Liga.

Le quotidien Marca rapporte que Carlo Ancelotti et Antonio Pintus, le préparateur physique de la Casa Blanca, réfléchissent à comment récupérer le "Nueve" au meilleur de sa forme, avec des entraînements adaptés. Bon nombre de ses coéquipiers sont au Qatar pour le Mondial, comme ses compères de l'attaque Vinicius et Rodrygo, qui seront sans doute fatigués après la compétition. Le Français aura peut-être plus de responsabilités offensives à ce moment-là.