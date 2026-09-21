La belle renaissance de l’ancien espoir du PSG Ismaël Gharbi !

De Titi à indésirable, l’histoire d’Ismaël Gharbi au Paris Saint-Germain n’a pas été linéaire. Pourtant vite considéré comme un grand espoir et lancé en professionnel le 1er août 2021 contre Lille (défaite 1-0) lors du Trophée des Champions par Mauricio Pochettino, le milieu offensif a pu faire 12 apparitions avec les Franciliens. La suite n’a pas forcément été évidente. Prêté lors de la saison 2023/2024 au club suisse du Stade-Lausanne-Ouchy, il avait su tirer son épingle du jeu (7 buts et 6 passes décisives en 31 matches) malgré la rétrogradation du club du canton de Vaud.

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Une expérience positive, mais qui n’a pas été suivie d’un avenir parisien. Finalement vendu au club portugais de Braga à l’été 2024, celui qui aura alors opté pour la sélection tunisienne n’aura pas réussi la bascule. Loin d’être ridicule (4 buts et 6 passes décisives en 38 matches), il ne se montrait toutefois pas assez convaincant pour jouer un rôle de titulaire avec les Minhotos et a été prêté la saison dernière à Augsbourg. Disputant que 7 bouts de matches en Allemagne pour 178 minutes de jeu, il a tout simplement perdu une année, poussant Braga à le prêter de nouveau.

Joueur du mois et déjà décisif

Faisant le choix du temps de jeu, il a opté pour un prêt du côté de Leganés, sorti d’une décevante 16e place en D2 Espagnole pour l’année de sa rétrogradation. Cette saison, le club de la banlieue de Madrid montre un meilleur visage et le doit en partie à Ismaël Gharbi qui a transfiguré les Pepineros. Aligné à différents postes cette saison comme ailier gauche, avant-centre ou milieu défensif, Ismaël Gharbi a été récompensé par le titre de meilleur joueur de Leganés au mois d’août. Précieux par sa polyvalence et sa création, il a su se montrer efficace à des moments importants et reste sur un match plein contre Grenade (3-2) avec une passe décisive en début de match et le but de la victoire dans les dernières secondes.

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✅ Acuerdo con el @SCBragaOficial para la cesión, con opción del compra, del talentoso 𝗜𝗦𝗠𝗔𝗘̈𝗟 𝗚𝗛𝗔𝗥𝗕𝗜.



🇹🇳 El internacional tunecino de origen español llega tras disputar el pasado Mundial.



➡️ https://t.co/F6mTbBmyfG#BienvenidoGharbi pic.twitter.com/FYwIcFiXKL — C.D. Leganés (@CDLeganes) July 23, 2026

«Très heureux pour le but. Je l’ai tenté tout au long du match et ça m’est arrivé à la fin. C’est un rêve depuis petit de vivre ces moments. Merci aux supporters et au club pour tout l’amour qu’ils me donnent, je suis très reconnaissant», confiait ainsi le joueur après la partie. Convoqué avec la Tunisie, il disputera les éliminatoires de la CAN 2027 avec un match jeudi contre l’Ouganda et un autre lundi prochain contre le Botswana. De quoi déjà inquiéter Leganés qui devra se passer de lui le 28 septembre face à Castellon et le 3 octobre contre Cadix puisque la D2 espagnole se poursuit durant la trêve internationale.

Son coach Rubén Albés, qui est sous le charme, va devoir se creuser les méninges pour compenser son absence : «c’est un joueur extrêmement complet. Il a la dernière passe, il peut tirer des deux pieds, il est dynamique, il a faim de victoires, il a de l’énergie, il comprend le jeu. Un joueur spécial pour nous, dont nous allons essayer de nous ménager ou de profiter au maximum cette semaine. Et quand il ne sera pas là, quelqu’un d’autre, avec des compétences différentes, apportera sa contribution et une approche différente, nous donnant ainsi une chance de gagner le prochain match.» Après plusieurs saisons compliquées, Ismaël Gharbi retrouve des couleurs pour le plus grand bonheur de Leganés.