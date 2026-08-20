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FC Barcelone : João Cancelo n’est toujours pas inscrit auprès de la Liga

Par Sasha Nahon
1 min.
João Cancelo @Maxppp

Le FC Barcelone veut disposer de toutes ses nouvelles recrues pour son entrée en Liga, dimanche face à Elche. Selon Sport, le club catalan lance ce jeudi les démarches pour enregistrer ses renforts et se montre confiant. Désormais soumis à la règle du 1:1, le Barça dispose d’une situation financière plus favorable que lors des derniers étés. Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi ou encore Hamza Abdelkarim devraient ainsi pouvoir être inscrits, tandis que Jesse Bisiwu disposera d’une licence avec le Barça Atlètic. Andreas Christensen doit également être réinscrit après sa prolongation.

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João Cancelo constitue le seul véritable point d’interrogation. Arrivé libre après son départ d’Al-Hilal et engagé jusqu’en 2029, le Portugais a rejoint Barcelone tardivement (17 août), ce qui laisse moins de temps au club pour finaliser son dossier. Les dirigeants restent néanmoins confiants et espèrent libérer l’espace nécessaire grâce aux dernières opérations du mercato. L’objectif est clair : éviter qu’une recrue manque le déplacement à Elche dimanche à 21h30 pour des raisons administratives.

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