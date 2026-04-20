Liam Rosenior, Chelsea : "je vais commettre plus d’erreurs"

Depuis son arrivée sur le banc de Chelsea en janvier dernier, Liam Rosenior ne parvient pas à rectifier le tir avec les Blues. Sur ses 22 premiers matches avec le club londonien, Rosenior collectionne neuf défaites. Un bilan catastrophique qui place l’ancien coach de Strasbourg parmi les pires coaches de l’histoire des pensionnaires de Stamford Bridge. En conférence de presse ce lundi avant la rencontre face à Brighton, Rosenior s’est fendu d’une réponse assez étonnante.

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« Il s’agit d’être franc. Il s’agit de voir où j’ai commis des erreurs, où nous avons commis des erreurs, où nous devons nous améliorer, et d’avoir des discussions ouvertes, honnêtes et stimulantes pour améliorer le processus. Si vous n’êtes pas honnête, si vous ne reconnaissez pas vos erreurs, vous ne progresserez jamais. J’ai commis des erreurs, je vais en commettre d’autres, encore plus. C’est le cas de tous les entraîneurs. Avec les gars ici, et la façon dont ils me soutiennent, nous voulons tous que le club réussisse. Moins il y a d’erreurs, mieux c’est. Les joueurs comprennent que nous sommes tous sur la même longueur d’onde quant à ce que nous voulons accomplir. »