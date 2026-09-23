Mbappé revient sur les rumeurs autour d’Olise au Real Madrid

Alors que les rumeurs d’un intérêt du Real Madrid pour Michael Olise prennent de l’ampleur, Kylian Mbappé a été interrogé sur la situation de son coéquipier en équipe de France par BILD. Le capitaine des Bleus a reconnu avoir entendu parler de ces bruits de couloir, tout en refusant de pousser l’ailier du Bayern Munich vers un départ. «J’ai entendu parler des rumeurs. Mais je connais bien cette situation : quand j’étais joueur du PSG, les rumeurs allaient bon train», a-t-il expliqué.

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Kylian Mbappé estime surtout qu’il serait déplacé de conseiller à Olise de quitter le Bayern Munich, où l’international français peut encore franchir un cap. «Je pense qu’il serait irrespectueux de conseiller à un joueur de partir. Ce serait injuste envers le Bayern. D’autant plus que le Bayern est un club fantastique où Michael peut accomplir de grandes choses», a poursuivi l’attaquant du Real Madrid, avant de saluer les qualités de son partenaire. «Mais une chose est sûre : tous les clubs du monde rêveraient d’avoir Michael Olise. C’est un joueur exceptionnel», a conclu le capitaine des Bleus.