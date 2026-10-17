PSG : l’incroyable hommage de Luis Enrique à Ousmane Dembélé

Auteur d’une entrée déterminante contre Strasbourg en Ligue 1 ce samedi, Ousmane Dembélé a permis au PSG de renverser le Racing et de s’imposer (1-3). Passeur, puis buteur, le Ballon d’Or 2025 semble avoir lancé sa saison, quelques jours seulement après sa brillante prestation sur le terrain de Manchester City en Ligue des Champions. Après la rencontre, Luis Enrique a manié l’ironie, expliquant que ce faible temps de jeu lui suffisait amplement au vu de son rendement. « Je lui ai dit : "si tu joues 25 minutes pour donner une passe décisive et mettre un but, tu n’as pas besoin de jouer plus. C’est suffisant." Il était énervé parce qu’il a raté le penalty. C’est vrai, on a une statistique un peu difficile à juger (1 réussi sur 4 cette saison). Mais chaque fois qu’on a joué en finale, nous avons eu des tireurs de qualité. On a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer, mais c’est vrai qu’il nous manque un joueur spécialiste. Avec Vitinha, Ousmane, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent frapper les penaltys », a-t-il indiqué en conférence de presse.

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Interrogé sur la progression de son joueur et son énorme impact dans les grands rendez-vous, le technicien ibérique a notamment souligné l’importance de son passage au FC Barcelone. « Il a été dans la meilleure école de football, qui est le FC Barcelone. Dans sa manière de jouer, il savait déjà tout. Chaque fois que tu as l’opportunité de voir un joueur du Barça, il s’adapte à ce que j’aime dans le football. Il comprend parfaitement s’il doit être ouvert ou dans l’axe… La compréhension du jeu est fondamentale pour nous et quand tu as des joueurs qui ont déjà cette expérience, c’est tellement différent pour nous », a-t-il affirmé. Ça tombe bien : Dembélé, Enrique et le PSG vont retrouver le club catalan, ce mardi, en Ligue des Champions.